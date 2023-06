Tmw - Napoli-Paulo Sousa, affare deve sbloccarsi: il nodo è legato alla clausola

Un nodo che, anche dopo l'incontro di venerdì, per ora le parti non hanno sciolto.

Resta in stallo in questo momento il futuro di Paulo Sousa. Le ultime sul tecnico portoghese le riferisce Tuttomercatoweb. La Salernitana negli scorsi giorni si era detta fiduciosa sulla permanenza: ha esercitato l'opzione sul rinnovo ma entro il 20 giugno il tecnico ha la possibilità di liberarsi davanti a un'offerta. Dovrà essere lui a esercitare la clausola che è da 1 milione ma essendo fringe benefit sul contratto va a raddoppiare.

Nodo da sciogliere

Un nodo che, anche dopo l'incontro di venerdì, per ora le parti non hanno sciolto. Il Napoli ha pronto un accordo da 2 anni con 1 di opzione ma per adesso la situazione deve ancora sbloccarsi.