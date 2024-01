Tmw - Napoli-Perez, è fatta: tutte le cifre dell'affare e del contratto

Nehuen Perez diventerà un nuovo calciatore del Napoli ma prima giocherà un'ultima partita con l'Udinese, quella contro l'Atalanta.

Nehuen Perez diventerà un nuovo calciatore del Napoli ma prima giocherà un'ultima partita con l'Udinese, quella contro l'Atalanta. Ancora alla ricerca del suo erede, la società friulana ha deciso di trattenerlo per questo turno di campionato e rimandare la cessione alla prossima settimana, l'ultima utile per definire l'accordo. L'intesa tra i due club c'è già così sulla base di un'offerta da 18 milioni di euro bonus compresi così come quella col calciatore che guadagnerà un milione e 700mila euro a stagione fino al 30 giugno 2029, più 150 mila euro di bonus legati alla qualificazione in Champions League.

IL SOSTITUTO - Nel frattempo, l'Udinese proverà a chiudere in tempi rapidi per il suo sostituto: il Napoli in settimana ha provato a inserire Ostigard (in prestito), ma il calciatore norvegese preferisce aspettare il Genoa, società che però - nel frattempo - ha chiuso per il prestito di Cittadini. Problemi per Ryan Porteous del Watford, mentre Amione dell'Hellas Verona - altro centrale attenzionato - è stato ceduto ai messicani del Santos Laguna.