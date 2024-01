Tmw - Napoli scatenato: in programma incontro a Riyad con la Fiorentina per Barak

Napoli letteralmente scatenato sul mercato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli letteralmente scatenato sul mercato. Mentre Hamed Traore è a Villa Stuart per le visite mediche propedeutiche alla firma sul suo nuovo contratto, nelle scorse ore Aurelio De Laurentiis ha definito anche l'acquisto dall'Hellas Verona di Cyril Ngonge per un'operazione che nel complessivo supererà i 15 milioni di euro.

Gli acquisti azzurri però non si fermeranno qua. In attesa del nuovo difensore, infatti, il Napoli vorrebbe provare a definire nelle prossime ore anche l'arrivo di Antonin Barak dalla Fiorentina. I dirigenti azzurri, secondo le ultime raccolte da TMW, in occasione del match contro i viola in Supercoppa Italiana incontreranno Daniele Pradè e Joe Barone per portare avanti l'operazione legata al centrocampista ceco.

Nei giorni scorsi era emersa la prima proposta del Napoli in merito, con la Fiorentina che però aveva rifiutato di lasciar partire l'ex Hellas in prestito con diritto di riscatto per un'operazione complessiva da 6,5 milioni di euro. Nel nuovo summit in Arabia Saudita il Napoli capirà i margini di trattativa con la Fiorentina, la quale però sembra ferma nella propria volontà di legare l'iniziale prestito ad un obbligo di riscatto, magari condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi al termine della stagione da parte della società di Aurelio De Laurentiis.