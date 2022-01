Tmw - Napoli su Ginter del Borussia Monchengladbach: sul difensore c'è anche l'Inter

L'Inter ha un grande obiettivo per l'estate: si tratta di Matthias Ginter del Borussia Monchengladbach. Leader della difesa della Germania, con cui ha collezionato 46 presenze e vinto già un Mondiale, ha annunciato l'addio a zero dalla società tedesca. Con l'agente del giocatore che nel portfolio ha tra gli altri anche Hakan Calhanoglu, la dirigenza nerazzurra si è già incontrata e ha discussio dell'opportunità di prendere Ginter.

Si è inserito il Napoli

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, già nella prossima settimana potrebbe esserci un nuovo contatto per discutere di Ginter tra entourage e dirigenza dell'Inter. Non solo i nerazzurri, però: sul centrale scuola Friburgo ci sarebbe anche l'interessamento da parte del Napoli che cerca un giocatore per la prossima stagione. Axel Tuanzebe è infatti arrivato solo in prestito dal Manchester United e non è da escludere che pure il club di De Laurentiis provi a piazzare l'offerta per il tedesco. Lo scrive Tuttomercatoweb.