Tmw - Napoli su Hancko per il dopo Kim, ma il Feyenoord spara alto: le cifre

© foto di Federico De Luca

David Hancko, ex difensore della Fiorentina e ora al Feyenoord, è un obiettivo sensibile per il Napoli del dopo Kim Min-Jae. Il sudcoreano probabilmente saluterà e gli azzurri hanno visionato il ceco negli ultimi mesi, traendone riscontri positivi. Il problema è la valutazione che ne fa il club olandese: pagato quasi 10 milioni un anno fa per sostituire Senesi, la sua ottima stagione ha fatto lievitare il prezzo fino a circa 25 milioni. Su di lui ci sono interessamenti anche di squadre dalla Premier League.