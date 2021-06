Tmw - Napoli su Mandava, ma aumenta la concorrenza: spunta un altro club di A

L'Atalanta ha manifestato interesse per Reinildo Mandava, terzino sinistro di proprietà del Lille, campione di Francia in quest'ultima stagione. I nerazzurri stanno cercando un esterno a prescindere dalla situazione di Robin Gosens e Mandava è una opportunità: è in scadenza nel 2022 e per questo può essere acquistato per una cifra intorno agli 8 milioni. Su Mandava c'è anche il Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.