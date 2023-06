Tmw - Napoli su Maxime Lopez: primi ammiccamenti

Si parte da una base minima di 20 milioni di euro, con il 30% dell'eventuale cessione che finirà nelle casse dell'Olympique Marsiglia

Maxime Lopez in orbita mercato col Napoli sul centrocampista del Sassuolo. Lo scrive il portale Tuttomercatoweb: "Si stanno affievolendo in questi giorni le voci sulla partenza di Domenico Berardi, nessun accordo con la Lazio come già anticipato (ma l'estate ovviamente è ancora lunga) mentre sono tornare a riecheggiare quelle su Maxime Lopez. Il centrocampista francese classe '97 ha da tempo mire diverse, non lo ha mai nascosto, e piace a Fiorentina, Lazio e Napoli (nessuna offerta ad oggi ma primi ammiccamenti).

Si parte da una base minima di 20 milioni di euro, con il 30% dell'eventuale cessione che finirà nelle casse dell'Olympique Marsiglia, come da precedenti accordi. Dionisi, dopo aver perso tutto l'attacco dello scorso anno, potrebbe perdere anche i due pezzi più pregiati del centrocampo".