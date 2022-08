Tmw - Napoli su Raspadori, il Sassuolo rilancia per Pinamonti: sfida all'Atalanta

I neroverdi, con la possibile cessione di Raspadori al Napoli, sono pronti a sfidare apertamente l'Atalanta, fin qui in pole position per il centravanti di Cles

Il Sassuolo alza la posta per arrivare ad Andrea Pinamonti. I neroverdi, con la possibile cessione di Raspadori al Napoli, sono pronti a sfidare apertamente l'Atalanta, fin qui in pole position per il centravanti di Cles. Alzata l'offerta al giocatore, secondo quanto raccolto da TMW, mentre per l'Inter sono pronti i 20 milioni di euro da sempre chiesti dal club nerazzurro, che con entrambe le società punta a inserire comunque la ricompra del giovane attaccante. Per Pinamonti il Sassuolo fa sul serio.