Tmw - Napoli su Scalvini, ma c’è rischio asta in estate: piace a big italiane ed europee

L'Atalanta, riferisce Tuttomercatoweb, sta aspettando la fine della stagione per sedersi al tavolo e adeguare il contratto a Giorgio Scalvini.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta, riferisce Tuttomercatoweb, sta aspettando la fine della stagione per sedersi al tavolo e adeguare il contratto a Giorgio Scalvini. Il difensore ora ha un ingaggio basso - circa 200 mila euro - ed è possibile che i nerazzurri possano arrivare anche a raddoppiarlo, considerato anche qual è la valutazione che ne fa il club, intorno ai 40 milioni di euro. Dopo l'ultima partita ci saranno gli incontri per adeguare e forse prolungare fino al 2028 (ora è in scadenza 2027) un accordo che sarebbe valido per ambo le parti. I primi contatti ci sono già stati qualche mese fa e, almeno nelle idee, c'è la disponibilità da parte di tutti per trovare un punto d'incontro che soddisfi tutti.

Il problema è che in estate tutti hanno già messo nel mirino Scalvini. Per vari motivi, l'atalantino è sulla bocca di tutti. Giocherà le finali di Nations League, con ogni probabilità, accrescendo ulteriormente il proprio valore. La verità è che le big gli hanno messo gli occhi addosso: dall'Inter che, per bocca di Giuseppe Marotta, non nasconde l'interessamento, al Milan, che ha effettuato un sondaggio nelle scorse settimane per cercare di capire la fattibilità dell'operazione. Il Napoli, dovesse vendere Kim, potrebbe fare un investimento molto corposo, così come la Juventus che, in questo momento, appare comunque indietro perché dovrà capire quale sarà il proprio futuro.

E all'estero? Due squadre su tutte, cioè il Bayern Monaco e il Real Madrid. Entrambe hanno manifestato interesse e sono alla ricerca di un difensore per aggiungere ulteriore qualità. Poi c'è il Manchester City di Guardiola che ora gioca con un modulo differente e Scalvini potrebbe rappresentare l'alternativa perfetta a Stones avendo già giocato in quel ruolo. Liverpool, Chelsea e Manchester United guardano interessati. Il rischio concreto di un'asta c'è, eccome, ma nel frattempo Scalvini probabilmente rinnoverà. Poi ci sarà da soddisfare l'Atalanta, non è cosa semplice, ma il prezzo non è ancora proibitivo come per altri giovanissimi.