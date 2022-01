Tmw - Napoli-Tagliafico, giocatore attratto dall’ipotesi Serie A: la situazione

Il Napoli guarda (anche) in Eredivisie per rinforzare la sua fascia sinistra. Secondo quanto raccolto da TMW, in queste ore il club azzurro avrebbe avviato infatti dei contatti esplorativi con l'Ajax per l'argentino Nicolas Tagliafico. Una prima richiesta di informazioni è pervenuta ai lancieri, col classe '92 dal canto suo sicuramente attratto dalla possibilità di giocare in Serie A.

L'operazione non è semplice perché, nonostante il suo contratto in scadenza fra un anno e mezzo e l'alternanza frequente con Blind sull'out mancino, Tagliafico resta un calciatore importante per mister Ten Hag, oltre ad aver già ricevuto manifestazioni di interesse in questo mercato di gennaio sia dalla Spagna sia dall'Inghilterra.

Lo scorso agosto il laterale classe 1992 dell'Ajax era stato vicinissimo a trasferirsi al West Ham per 12 milioni di euro, salvo poi veder sfumare l'affare all'ultimo a causa di un problema burocratico.