Tmw - Nessun innesto a gennaio: per l'estate si seguono Zaccagni e Zappa

Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com, nel suo editoriale si è soffermato anche sul Napoli: "A gennaio difficile che possa esserci qualche innesto. Il Napoli in prospettiva osserva la crescita di alcuni giocatori che si stanno mettendo in particolare evidenza. Tra questi c’è sicuramente Mattia Zaccagni, che sta disputando una grande stagione con la maglia del Verona. Il centrocampista gialloblù tra l’altro ha il contratto in scadenza nel giugno 2022. L’altro è Gabriele Zappa, classe ‘99, in forza al Cagliari.