Tmw - Nessuna offerta del Real per Koulibaly: gli spagnoli vogliono ridurre i costi, la situazione

Nel corso di 'Radio Goal', in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista, esperto di mercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini: “Nessuna offerta del Real Madrid per Koulibaly. Gli spagnoli puntano ad un piano di rientro economico. Il Real farà affidamento su Alaba, Militao e Nacho. Ancelotti sta cercando un cambio generazionale per abbattere i costi. Se dovesse arrivare un’offerta del Real Madrid per Koulibaly dovrà essere importante. La cifra per prendere Koulibaly potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro”.