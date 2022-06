Tmw - Nessuna offerta per Politano ma tanto movimento attorno a lui: occhio al Valencia

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb.com: “Mertens è il miglior marcatore del Napoli e ha sempre dimostrato di essere uomo dallo spiccato senso del gol. Ha cominciato l’avventura in azzurro come esterno e poi con Sarri ha trovato il suo ruolo ideale. Non bisogna paragonare Mertens e Deulofeu, ma si apre un nuovo capitolo.

Se esce uno tra Ounas e Politano potrebbe comunque arrivare Deulofeu. Sono comunque due giocatori diversi. Deulofeu è l’obiettivo se esce qualche esterno, mentre se esce Fabian arriva Barak. L’offerta per Politano ancora non è arrivata ma c’è movimento, soprattutto del Valencia di Gattuso. Se non ci sono i presupposti non è detto che parta, a quel punto partirebbe Ounas. L’esterno ha comunque il desiderio di avere più spazio.

Se dovesse restare Ospina, diventa inevitabile la partenza di Meret. Se Ospina dovesse partire, Meret farebbe il titolare con Sirigu in panchina. Su Koulibaly il Napoli potrebbe fare un'eccezione, ovvero tenerlo ancora un anno e farlo andare a zero. Al contrario di Fabian che andrebbe via quest’anno. Se esce Koulibaly, sulla carta, Bremer potrebbe arrivare. Ci sono comunque tante altre squadre in vantaggio”.