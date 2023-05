Tmw - Newcastle sulle tracce di Kolo Muani: una pretendente in meno per Osimhen?

Ieri erano presenti degli emissari del club bianconero a Francoforte per il match dell'Eintracht, proprietario del cartellino.

Il Newcastle pensa già alla prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare l'organico. Ancora una volta la proprietà investirà per far fare un ulteriore salto di qualità dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, i Magpies seguono con attenzione Randal Kolo Muani. Ieri erano presenti degli emissari del club bianconero a Francoforte per il match dell'Eintracht, proprietario del cartellino, contro il Friburgo. Sul giocatore ci sono anche Tottenham, PSG e Manchester United. Ricordiamo che il club inglese era interessato anche a Victor Osimhen.