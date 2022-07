Tmw - Niente Napoli per Broja? E' a un passo dal West Ham: cifre monstre

l'affare non è ancora chiuso ma sono ore decisive: Broja dopo la stagione al Southampton dovrebbe proseguire in Premier League la sua carriera.

© foto di Luca Bargellini

