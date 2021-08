Tmw - Niente Napoli per Hincapié, è fatta col Bayer Leverkusen: le cifre

Piero Hincapié verso la Germania. Bruciata la concorrenza del Napoli, intesa totale col Bayer Leverkusen per 8 milioni di euro più bonus al Talleres. Per definire l'operazione mancano solo le visite mediche, Hincapié sarà già nel week-end a Leverkusen per effettuarle. A riportarlo è Tuttomercatoweb.