Tmw - Nome nuovo per gennaio: Napoli sul centrocampista 2001 Grønbæk del Bodo/Glimt

TuttoNapoli.net

Il Napoli vuole rinforzare il proprio centrocampo a gennaio. E sul taccuino degli uomini di mercato azzurri c'è un nome evidenziato: è quello di Albert Grønbæk Erlykke, centrocampista classe 2001 del Bodo Glimt. Giocatore versatile, che solitamente galleggia a centrocampo ma che può tranquillamente disimpegnarsi sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Ha una valutazione alta, circa 8,5 milioni, ma in questa stagione di Eliteserien - il massimo campionato norvegese - ha già messo a segno 8 gol in 23 presenze, partendo sempre da titolare e spesso giocando l'intera partita. Anche grazie alle sue reti il Bodo è primo in classifica con 55 punti in 24 partite, una differenza di +32, con tre punti in più sul Viking secondo.

Ed è per questo che il Bodo Glimt lo valuta 100 milioni di corone norvegesi. D'altro canto la finestra di trasferimenti di gennaio è quella decisiva per i club scandinavi, perché è come quella estiva per i paesi del Sud. Il campionato termina a dicembre e segue l'anno solare anche per permettere di sfruttare i mesi più caldi. Grønbæk ha rinnovato il proprio impegno con il club norvegese solamente lo scorso maggio. Peraltro lo stesso Bodo Glimt aveva fatto un investimento importante su di lui, pagando circa 3 milioni di euro all'Aarhus per giocare d'anticipo su tutti.

Lo stile di gioco è quello di Frattesi. Una mezz'ala capace quindi di inserirsi e andare in rete, a discapito di un fisico non statuario. Insomma, potrebbe essere il sostituto di Zielinski con qualche mese di anticipo.