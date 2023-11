Tmw - Nome nuovo per il centrocampo: Napoli su un 2005 dell'Anversa

C'è un nome, sugli operatori di mercato del Napoli, che stuzzica la fantasia per il centrocampo

C'è un nome, sugli operatori di mercato del Napoli, che stuzzica la fantasia per il centrocampo. È quello di Arthur Vermereen, centrale dell'Anversa, capace di disimpegnarsi anche nel ruolo di mediano. Contro il Porto - in Champions League - ha anche indossato la fascia da capitano per la prima volta, ma è oramai un insostituibile nell'undici da titolare: finora ha giocato 24 partite in stagione e solamente due non le ha portate a termine, venendo sostituito solamente nella fase finale del match. Forse non ci sarebbe niente da sorprendersi, se non fosse che Vermeeren è un classe 2005 quindi ne compirà 19 il prossimo 7 febbraio. Ha esordito con la Nazionale lo scorso 13 ottobre.

Insomma, è un percorso da predestinato. Come da predestinato sono le squadre che lo osservano da vicino. In primis il Barcellona, che lo ha messo sotto osservazione da tempi non sospetti. E poi c'è l'Arsenal, pronto a mettere sul piatto circa 15 milioni. Alcune voci di corridoio lo accostavano anche alla Juventus, anche lei alla ricerca di un centrocampista per sistemare il vuoto lasciato dalle squalifiche di Fagioli e di Pogba, anche se è più probabile che arrivi una soluzione tampone in vista dell'estate.

Il problema, oltre alla concorrenza, è il prezzo. L'Anversa lo valuta 25 milioni per lasciarlo andare, altrimenti terminerà la stagione e poi verranno valutate tutte le proposte. Anche perché non c'è poi così fretta: Vermeeren può essere convocato all'Europeo e accrescere ulteriormente il suo status di ragazzo prodigio. A quel punto 25 milioni non basterebbero davvero più. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.