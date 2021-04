Tmw - Nome nuovo per il vice-Insigne: il Napoli valuta il 2001 Kvaratskhelia

Il Milan ci prova concretamente per Khvicha Kvaratskhelia, ala sinistra classe 2001 del Rubin Kazan. Contatti continui con l’agente che nei prossimi giorni sarà in Italia grazie ai rapporti creati in questi mesi con il club rossonero. Sullo sfondo la Juventus. Ma a monitorare Kvaratskhelia c’è anche il Napoli: un nome al vaglio degli uomini mercato azzurri da molti mesi ma è mancata, per adesso, l’accelerata decisiva. Intanto il Milan prova a farsi avanti in maniera decisa. E sullo sfondo resta il Borussia Dortmund...