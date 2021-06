Tmw - Nome nuovo per l’attacco: occhi sull’attaccante portoghese Beto

Napoli al lavoro sul mercato. L’ultima idea è Norberto Bercique Gomes Betuncal, meglio noto come Beto. L’attaccante classe 98 del Portimonense è un nome caldo in casa azzurra. Contatti in corso, il Napoli prova a giocare d’anticipo sulla concorrenza... A riportarlo è la redazione di Tuttomercatoweb.com.