Tmw - Nome nuovo per la difesa: offerta per il 2001 Vuskovic dell'Hajduk, cifre e dettagli

Napoli al lavoro sul mercato. Occhi puntati in casa Hajduk Spalato, piace il profilo del difensore centrale Mario Vuskovic, classe 2001. Offerta da 3,5 milioni da parte degli azzurri. L’Hajduk riflette e vorrebbe monetizzare molto di più dalla cessione. Intanto il Napoli è in corsa e studia la situazione. Mario Vuskovic il nome nuovo in casa azzurra. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.