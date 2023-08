Tmw - Non è finita tra Lozano e il Los Angeles FC: nuovo assalto in inverno

Niente da fare, Hirving Lozano non andrà al Los Angeles FC in questa finestra di mercato. Negli Stati Uniti la sessione estiva si è chiusa

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente da fare, Hirving Lozano non andrà al Los Angeles FC in questa finestra di mercato. Negli Stati Uniti la sessione estiva si è chiusa la sera del 2 agosto (e quindi in Italia il 3 agosto di primo mattino) e da parte del Napoli non è arrivato il via libera al passaggio del Chucky in MLS, nonostante tra la franchigia californiana e il giocatore ci fosse già un accordo.

Nuovo assalto in inverno

Tuttavia, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, da Los Angeles torneranno alla carica alla riapertura del mercato, l'inverno prossimo. La proposta accettata dall'attaccante messicano resta valida anche per il prossimo febbraio, essendo Lozano in cima alla lista degli obiettivi del LAFC. In questi giorni l'affare è saltato perché Aurelio De Laurentiis non ha accettato l'offerta per il cartellino del giocatore, in scadenza a giugno 2024