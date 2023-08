Tmw - Non solo Gabri Veiga: in cima alla lista c'è il solito nome se parte Zielinski

Chi arriva se parte Piotr Zielinski? Sono due i nomi in cima alla lista del Napoli, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com

Chi arriva se parte Piotr Zielinski? Sono due i nomi in cima alla lista del Napoli, stando a quanto riferito da Tuttomercatoweb.com: "Il profilo preferito in caso di addio di Zielinski è quello di Teun Koopmeiners, olandese di proprietà dell'Atalanta valutato 50 milioni di euro come base di partenza. L'altro nome che piace particolarmente è Gabri Veiga, spagnolo classe 2002 del Celta Vigo che può lasciare il club galiziano per 30-35 milioni di euro".

