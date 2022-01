Tmw - Non solo Insigne, Toronto scatenato: pronta maxi-offerta per Belotti

Il Toronto non si ferma a Lorenzo Insigne e prepara la proposta anche per Andrea Belotti. Le cifre sono simili a quelle messe sul piatto per il capitano del Napoli, che ha già firmato il suo contratto che lo legherà ai canadesi dal prossimo 1 luglio e si parla di più di 10 milioni a stagione per i prossimi 5 anni, con 5 milioni di euro di bonus. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com