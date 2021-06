Tmw - Non solo Inter e Napoli: anche Sarri punta la prima scelta azzurra per la fascia

Emerson Palmieri nel mirino di mezza Serie A. Dopo Inter e Napoli, anche la Lazio ha preso contatti per il terzino della Nazionale che non rientra nei piani del Chelsea. Se i blues apriranno alla cessione a titolo temporaneo, il club biancoceleste proverà a battere la concorrenza. E intanto, ha preso contatti anche col Parma per Giuseppe Pezzella. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.