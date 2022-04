Tmw - Non solo Kvaratskhelia e Olivera: Giuntoli spinge per altri due talenti

Il Napoli è scatenato, scrive l'esperto di mercato di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sul mercato dei partenopei

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è scatenato, scrive l'esperto di mercato di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, facendo il punto sul mercato dei partenopei: Giuntoli ha di fatto già preso Kvaratskhelia e Olivera. Due operazioni, soprattutto l’ultima, già impostate nella scorsa sessione di gennaio. Il direttore sportivo azzurro però non ha intenzione di fermarsi qua. È consapevole che la squadra ha bisogno di altri inserimenti. Il Napoli infatti è in grande pressing su Barak e Casale. La trattativa con il Verona non è semplice ma il doppio colpo è possibile.