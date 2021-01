TMW - Non solo Llorente: l'Udinese pensa ad un altro attaccante

Non solo Llorente. L'Udinese, per rinforzarsi in attacco, sta pensando anche ad un altro attaccante. Ecco quanto scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW: "Lasagna lunedì sarà un nuovo giocatore del Verona, al club friulano contestualmente arriverà Llorente. L’Udinese vuole rafforzarsi ulteriormente in attacco e sta lavorando anche per Lammers dell’Atalanta".