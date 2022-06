Tmw - Non solo Min-jae Kim: primi contatti col Verona per Casale

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e, oltre ai contatti per il gigante del Fenerbahce Min-Jae Kim, ne ha avviato altri per Nicolò Casale.

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale e, oltre ai contatti per il gigante del Fenerbahce Min-Jae Kim, ne ha avviato altri per Nicolò Casale. Come raccolto da TMW, primi sondaggi diretti con l'Hellas Verona: la valutazione fatta dal club gialloblù è di 10 milioni più bonus, l'intenzione di Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis è provare ad abbassarla. Su Casale ci sono anche Lazio e Monza: quest'ultimo club ha recentemente avanzato una prima offerta.