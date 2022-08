Tmw - Non solo Navas: il Napoli accelera per chiudere Sirigu, i dettagli

Il Napoli cerca portieri e si avvicina all'intesa per Keylor Navas col Paris Saint-Germain.

Il Napoli cerca portieri e si avvicina all'intesa per Keylor Navas col Paris Saint-Germain. Un prestito biennale con ingaggio pagato al 50% con la società parigina dove sta per trasferirsi peraltro anche Fabian Ruiz: la distanza tra club si sta assottigliando e la trattativa potrebbe chiudersi già entro la giornata di domani.

Sirigu dodicesimo

Il Napoli però non si ferma: con Alex Meret che ha pretendenti all'estero, tra Premier e Ligue 1, la società azzurra sta lavorando anche al dodicesimo. Nelle scorse settimane Salvatore Sirigu ha avuto contatti con il Fenerbahce in Turchia ma sono stati messi in stand by proprio perché il Napoli è pronto all'offerta per metterlo alle spalle di Navas: un'accelerata che potrebbe presto portare alle visite mediche e alla firma. Ovviamente, con Meret in uscita, per non perdere un capitale economico importante in scadenza nel 2023. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com