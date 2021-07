Tmw - Non solo Stengs, Nizza scatenato: pronta l’offerta per Boga

Non solo Calvin Stengs, in arrivo dall'AZ Alkmaar con l'esterno olandese già in città e pronto per firmare con il Nizza. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il club nizzardo sta puntando anche lo svincolato Romain Hamouma, liberatosi dal Saint-Etienne in estate dopo ben nove anni coi Verts. Non solo. Il Nizza ha già incontrato l'entourage di Jeremie Boga del Sassuolo e prepara una proposta ufficiale per l'esterno. Dal canto suo, il club del neo tecnico Alessio Dionisi non vorrebbe perdere più di un big in rosa (e il maggior indiziato sembra Manuel Locatelli, destinazione Juventus). La proposta, però, sembra pronta per partire da Nizza, in cerca di almeno un altro esterno dopo Stengs.