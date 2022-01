Tmw - Non solo Zakaria, la Juventus ci prova (con uno scambio) per Nandez!

Non solo Denis Zakaria. S'infiamma il calciomercato della Juventus tra entrate ed uscite. Se Kulusevski già in giornata è atteso a Londra, Rodrigo Bentancur aspetta una cessione del Tottenham (Ndombele o Lo Celso) per unirsi anche lui a Conte e Paratici al Tottenham. La Juventus, infatti, sta portando avanti i contatti col Cagliari e si continua a ragionare di Nahitan Nandez: nell'affare può rientrare l'attaccante brasiliano Kaio Jorge. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com