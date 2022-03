Tmw - Non solo Zaniolo, Juve pronta a fare la spesa in casa Roma: piace anche Cristante

Al vaglio dello staff tecnico e mercato ci sarebbe infatti anche il nome di Bryan Cristante.

© foto di Image Sport

Il progetto di Ital-Juventus non si ferma. Perché la Vecchia Signora, in vista dell'anno che verrà, sta seguendo Giacomo Raspadori del Sassuolo, ha già preso Federico Gatti dal Frosinone, studia Andrea Cambiaso del Genoa come terzino ma soprattutto punta Nicolò Zaniolo della Roma per l'attacco. Una trattativa pronta a partire tra club, un gradimento già sul tavolo del calciatore ma secondo le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com, le mire bianconere verso Roma potrebbero non fermarsi qui. Al vaglio dello staff tecnico e mercato ci sarebbe infatti anche il nome di Bryan Cristante.

Addio a Roma possibile

Il centrocampista potrebbe lasciare Roma per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. José Mourinho è pronto a rivoluzionare la mediana in vista dell'anno che verrà e tra i sacrificati più pesanti potrebbe esserci anche il centrocampista. Per il quale il discorso rinnovo, dopo i summit delle scorse settimane, è in stallo: per questo l'addio in una big italiana (è scuola Milan) è possibile. E ci sarebbe stato un contatto proprio con la Juventus che valuterebbe il profilo del nazionale azzurro in vista di un cambiamento profondo del centrocampo di Allegri in vista dell'anno che verrà.