Tmw - Obiettivo Scalvini: già partiti contatti con l'Atalanta e l'agente, le ultime

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sarà certamente tra le grandi protagoniste del mercato estivo. Con il Manchester United pronto ad attivare la clausola del centrale Kim Min-jae, la società di Aurelio De Laurentiis si è già mossa per trovare il possibile erede del difensore sudcoreano. E ha messo nel mirino Giorgio Scalvini dell'Atalanta.

Per questo, come scrive TMW, sono già iniziati i contatti sia con la Dea che con l'entourage del giocatore. Tutto è ancora in fase preliminare ma la trattativa potrebbe prendere il via in modo concreto già nelle prossime settimane. E' chiaro che poi, oltre a Scalvini, il Napoli potrebbe andare a muoversi per la difesa anche su un elemento di ulteriore esperienza se dovesse muoversi qualcosa (Ostigard?) in uscita.