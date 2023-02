Tmw - Occasione a zero al Fulham: il Napoli lo segue, ora ci pensa soprattutto l'Inter

Adarabioyo oggi è in scadenza di contratto e, oltre all'Inter, anche Monaco e Olympique Marsiglia hanno messo gli occhi su di lui nelle ultime settimane

In casa Inter è partita la caccia al dopo-Skriniar. Secondo quanto raccolto da TMW , i nerazzurri hanno inserito nel casting per la difesa anche il profilo di Tosin Adarabioyo , già cercato in passato da Juventus e Napoli in Serie A . Centrale classe 1997, il talento inglese è cresciuto con le stimmate del predestinato nell' Academy del Manchester City, debuttando in prima squadra a soli 18 anni con mister Pellegrini per poi diventare il giocatore più giovane della storia del City a giocare titolare in una partita di Champions League con Guardiola (19 anni e 73 giorni).

Dal 2020 è passato al Fulham, col quale l'anno scorso Adarabioyo ha raggiunto la promozione nella massima serie ed è stato premiato miglior calciatore della rosa, nonché inserito nella top 11 dell'anno di Championship. Fra i più veloci difensori di Premier, il 25enne piace ai nerazzurri e non solo per le sue capacità fisiche, ma anche per le sue doti tecniche e per la predisposizione a impostare l'azione dal basso in puro stile Manchester City. È alto 195 centimetri ed è quindi una risorsa preziosa anche sui palloni alti nelle due aree.

Adarabioyo oggi è in scadenza di contratto e, oltre all'Inter, anche Monaco e Olympique Marsiglia hanno messo gli occhi su di lui nelle ultime settimane. I due club francesi ci hanno provato già per gennaio, ma il giocatore alla fine è rimasto a Londra e fra pochi mesi - proprio come Skriniar - potrebbe quindi trasferirsi a parametro zero.