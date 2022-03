Tmw - Offerte da 100mln per Osimhen? Il Napoli cerca il sostituto da novembre

Possibile una permanenza di un anno in più? Dipenderà tutto dalle offerte, se ne arriva una da 100 milioni, no.

Ci sarà un nuovo modo di pensare al Napoli a partire da giugno. Basta stipendi altissimi - Insigne ne ha già fatto le spese, probabilmente anche Mertens lo seguirà a meno di una riduzione drastica dell'ingaggio - magari solo per un top, come ai tempi di Cavani. Quindi tutti in (possibile) vendita, poi si conteranno le offerte. Così bisognerà capire se Kalidou Koulibaly avrà delle proposte, altrimenti il top player sarà lui. Chi le avrà sicuramente è Victor Osimhen, valutato 100 milioni e con il Napoli che cerca già un sostituto che possa costare tra i 40 e i 50 milioni. Poi ci sarà una sorta di autofinanziamento senza più spese pazze.

E se fosse Scudetto?

Perché è normale pensare che la miglior squadra d'Italia non voglia cedere il proprio attaccante, uno dei migliori d'Europa, quando compirà 24 anni solamente a fine dicembre. Un passaggio in Champions League potrebbe far rimbalzare ancora di più il prezzo, ma poi dipenderà anche dall'ordine delle idee sia del club che del calciatore, che ha un accordo sino al 2025. Possibile una permanenza di un anno in più? Dipenderà tutto dalle offerte, se ne arriva una da 100 milioni, no. Gli interessamenti da parte delle big di Premier League sembrano il campanello d'allarme che qualcosa succederà.

Soprattutto quest'inverno, i dirigenti del Napoli hanno tentato di tracciare un bilancio del primo anno e mezzo di Osimhen, costellato da infortuni, comportamenti sballati e delle intemperanze di troppo, con cartellini rossi che potevano essere evitati. Ovviamente tutti sono consapevoli che il nigeriano è un possibile top nel ruolo, ma non è solo con i top che si vincono i campionati.