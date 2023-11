Tmw - Oggi ADL incontra agente Tudor: il nodo è uno solo

Oggi pomeriggio, quindi, ci sarà l'incontro con Anthony Seric, ex difensore di Parma e Verona e agente di Tudor, con la dirigenza partenopea.

In questo momento Aurelio De Laurentiis e i dirigenti del Napoli sono in riunione per valutare il da farsi. Dopo l'addio di Rudi Garcia - che ha già lasciato la città in direzione Francia - il presidente ha convocato la dirigenza alla Filmauro per capire quale sarà il fronte comune per le prossime ore, anche se la situazione appare già delineata: Tudor è il nome principale per la panchina, tutti gli altri sono dietro, da Mazzarri in poi.

Il problema appare chiaro: cioè la durata contrattuale da proporre al tecnico croato, autore di un'ottima stagione con l'Olympique Marsiglia. Tudor si è liberato in estate ed era stato accostato a parecchie panchine, ma ha rifiutato ogni offerta finora pervenuta in attesa di un progetto stimolante. Napoli ovviamente lo è, ma non con una spada di Damocle pendente sulla testa. La possibilità di fare peggio di Garcia forse non c'è, almeno nella gestione di alcune situazioni, però il rischio è quello di arrivare in uno spogliatoio complicato, con rapporti personali che si sono incancreniti negli ultimi mesi. Per questo Tudor chiede un anno e mezzo di contratto senza condizioni, mentre il Napoli vorrebbe sei mesi più opzione unilaterale a favore della società, ovviamente basata agli eventi: con la conquista della Champions scatterebbe un anno ulteriore.

Oggi pomeriggio, quindi, ci sarà l'incontro con Anthony Seric, ex difensore di Parma e Verona e agente di Tudor, con la dirigenza partenopea. Possibile anche la presenza del tecnico croato, ma sono ore decisive per chi siederà sulla panchina azzurra nei prossimi mesi.