Tmw - Ore decisive per l'arrivo di Lindstrom, concordato l'ingaggio: le ultime

© foto di Federico Titone

Giornata molto importante per il trasferimento di Jesper Lindstrøm, esterno d'attacco danese classe 2000. Il Napoli, riferisce TMW, lavora per chiudere l'operazione a 20 milioni di euro bonus inclusi: la richiesta dell'Eintracht Francoforte è un po' più alta, ma sono ore decisive per limare gli ultimi dettagli e arrivare già oggi alla fumata bianca.

Nel frattempo, il Napoli ha già raggiunto l'accordo con Lindstrom: per il calciatore 23enne pronto un contratto di cinque anni da circa 2.3 milioni di euro netti a stagione.

L'acquisto di Lindstrom non è legato all'uscita di Hirving Lozano. A un anno dalla scadenza del contratto l'attaccante messicano non rientra più nei piani del club, che lavora in queste ore per cederlo al PSV Eindhoven. Se non andrà in porto questa trattativa, per il calciatore classe '95 si apriranno le porte della MLS. A gennaio o, al massimo, la prossima estate da svincolato.