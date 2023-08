Tmw - Osimhen, in arrivo offerta da 180mln: il Napoli ha già l'accordo con David!

TuttoNapoli.net

© foto di PhotoViews

Non si placano le sirene arabe per Victor Osimhen, al centro di un intrigo di mercato tra il possibile rinnovo con il Napoli (ieri è andato in scena l'ennesimo incontro con il suo agente Roberto Calenda) e il corteggiamento dell'Al Hilal. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club saudita è pronto ad alzare l'offerta per il centravanti nigeriano fino a 180 milioni di euro.

De Laurentiis ha già l'accordo per l'eventuale sostituto

Insomma, l'affaire Osimhen-Al Hilal non è per niente tramontato. Per cautelarsi il club azzurro ha già bloccato Jonathan David, che proprio come l'africano arriverebbe dal Lille. Aurelio De Laurentiis ha già un accordo con l'attaccante canadese e, dovesse accettare l'offerta dall'Arabia Saudita per Osimhen, farebbe partire l'assalto decisivo.