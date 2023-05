Tmw - Osimhen può partire: il Napoli pesca ancora dal Lille per sostituirlo?

Jonathan David per sostituire Victor Osimhen? E' una possibilità. A scriverlo nel suo editoriale è Niccolò Ceccarini

Jonathan David per sostituire Victor Osimhen? E' una possibilità. A scriverlo nel suo editoriale è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb.com: "Si preannuncia infatti un’estate particolarmente calda per Osimhen, che ha richieste in Premier e piace al Paris Saint Germain.Il Napoli è gia operativo e inizia già a cautelarsi, guardando ancora in casa Lille. Uno dei profili monitorati nell’eventualità di un addio del bomber nigeriano è Jonathan David".