Tmw - Osimhen-show: in estate sarà impossibile rifiutare un’offerta da 150mln

È il giocatore più dominante della Serie A. Come Lukaku due anni fa, Osimhen sta trascinando il Napoli da quanto è rientrato dall'infortunio. Diciassette gol stagionali, quattro assist in 21 partite, contribuisce ad almeno un gol a gara. Nell'ultimo periodo poi è inarrestabile, con 14 gol e 3 assist nelle ultime dodici, sconquassando il campionato in collaborazione con Kvaratskhelia. Sarà impossibile, a giugno, dire di no a un'offerta da 150 milioni, magari con un outlook negativo perché poi si entrerebbe negli ultimi 24 mesi di contratto. Non sarà una situazione semplice da leggere e per evitare casi Leao sarà probabilmente corretto dire di sì a una super offerta.