Tmw - Osimhen via in estate? Clausola utile soprattutto per club arabi

La clausola di Victor Osimhen è riservata, ma ammonta a circa 130 milioni di euro. Ovvero la cifra che già in estate era arrivata sul tavolo di De Laurentiis che, in virtù di un rinnovo contrattuale oramai solo da firmare, il presidente aveva deciso di rifiutare. È evidente che il contratto ponte fino al 2026 dia più forza agli azzurri, ma dall'altro lato sarà comunque difficile rifiutare una proposta intorno alle tre cifre. Lo scrive Tuttomercatoweb.

Così Osimhen a giugno probabilmente lascerà. A gennaio invece non c'è alcuna possibilità perché lo stesso presidente vuole acciuffare la Champions League e il quarto posto, anche se in questo momento i problemi ci sono e sono abbastanza evidenti. Poi Osimhen sarà più o meno libero di lasciare Napoli in caso di offerta da parte di una big europea, mentre per l'Arabia, appunto, c'è la clausola.