TMW - Ospina verso l'addio, rinnovo Meret in discesa: al Camp Nou le prove generali

Per la sfida del Camp Nou contro il Barcellona Luciano Spalletti ha deciso di puntare su Alex Meret come portiere titolare del Napoli. Una scelta tutt'altro che scontata, che potrebbe diventare una costante a partire dalla prossima stagione quando David Ospina, in scadenza di contratto, molto probabilmente non sarà più tra i giocatori a disposizione del tecnico di Certaldo.

L'attuale contratto di Meret scadrà nel 2023

Meret ha col Napoli un altro anno di contratto. Nelle prossime settimane si entrerà nel dettagli delle cifre per sottoscrivere il rinnovo, ma la condizione più importante alla base della firma sarà la sua titolarità nel Napoli che verrà: se il club partenopeo gli garantirà un ruolo di primo piano, allora la strada per il rinnovo del contratto di Meret sarà in discesa. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.