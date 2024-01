Tmw - Ostigard, nuovi contatti Genoa-Napoli: pronti 5-7mln per prenderlo a titolo definitivo

Leo Ostigard potrebbe tornare al Genoa nel corso di questa sessione di mercato.

Leo Ostigard potrebbe tornare al Genoa nel corso di questa sessione di mercato. La notizia dell'interessamento da parte del club rossoblù per il centrale che ha già vestito la maglia del Grifone nella seconda parte della stagione 2021/2022, in prestito dal Brighton, è nota ormai da giorni, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Genoa e il Napoli per intavolare una vera e propria trattativa per il suo ritorno in liguria.

L'offerta.

La società rossoblù è pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per prendere il centrale classe 1999 a titolo definitivo e a questo punto il Napoli deve soltanto decidere se accettare o meno la proposta, lasciando partire il difensore che alla corte di Alberto Gilardino avrebbe certamente più possibilità di giocare.