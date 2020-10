Tmw - Ounas all'Hellas Verona, è fatta! Accordo totale: ecco la formula dell'operazione

Ci siamo per il trasferimento di Adam Ounas dal Napoli all'Hellas Verona. Accordo raggiunto tra i due club: il calciatore classe '96 si trasferisce a Verona in prestito oneroso con diritto di riscatto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com in un articolo a firma dell'esperto di mercato Niccolò Ceccarini.