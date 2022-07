Tmw - Passi avanti per Kim: Rennes quasi fuori dai giochi, retroscena anche sulla Juve

Entro le prossime 48 ore la società azzurra vorrebbe pagare i 20 milioni di euro di clausola al club turco e definire lo sbarco in Campania

Il Rennes sembra sempre più fuori dai giochi per Kim Min-Jae del Fenerbahce: la società francese sembra oramai distante dal sudcoreano mentre il Napoli continua per lavorare sui dettagli sul contratto col giocatore per superarli quanto prima. Entro le prossime 48 ore la società azzurra vorrebbe pagare i 20 milioni di euro di clausola al club turco e definire lo sbarco in Campania dell'erede di Kalidou Koulibaly anche se su Kim si stanno facendo sotto altre società a livello internazionale.

Retroscena sulla Juventus: già un anno e mezzo fa i bianconeri si erano informati sul sudcoreano, un nome che è sempre piaciuto ma proprio in questi giorni la Juve ha virato con forza su Bremer del Torino per il dopo Matthijs de Ligt. A scriverlo è Tuttomercatoweb. com