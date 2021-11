Tmw - Passi in avanti per Mandava: grande ottimismo per chiusura a gennaio

Reinildo Mandava è l'obiettivo principale per la fascia sinistra del Napoli. Il difensore brasiliano del Lille è in scadenza di contratto a giugno 2022 ed è inseguito già da parecchio tempo dal club di Aurelio De Laurentiis. La nuova politica degli azzurri è quella di non spendere molto per gli acquisti, mantenendo gli ingaggi sotto controllo, dopo avere speso abbastanza negli ultimi due anni e mezzo, bucando però la qualificazione alla scorsa Champions League a causa del pareggio contro il Verona all'ultima di campionato.

Già a gennaio?

L'idea è quella di convincere il Lille a lasciare andare il calciatore - che comunque continua a essere un titolare nell'équipe campione di Francia - già dal mercato invernale, per permettergli un inserimento agevole, con Mario Rui come titolare. L'intenzione sarebbe quella di cedere anche Ghoulam, se fosse possibile, ma è un esercizio difficile considerando un ingaggio che non è per nulla basso. L'algerino sta rientrando piano piano nelle gerarchie, ma la sua situazione rimane in bilico. I passi in avanti sono confermati e c'è grande ottimismo per la conclusione dell'operazione.