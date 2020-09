Tmw - Per l'azzurrino Ferrari aumentano le pretendenti, si fa sotto anche la Reggiana

Un profilo come quello di Franco Ferrari, classe '95 di proprietà del Napoli, è ambito sia in B che in C. Ma alle già note Ascoli, Vicenza e Padova, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si aggiungono anche altri club, tra i quali la neo promossa in serie cadetta Reggiana; attenzione, però. Sul Loco è forte anche l'interesse di Ternana e Como.