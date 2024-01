Tmw - Perez-Napoli, nuovi contatti: la posizione dell’Udinese e la richiesta

Nehuen Perez nei pensieri del Napoli. Sfumato Radu Dragusin, il club partenopeo ha ripreso i contatti per il centrale argentino classe 2000.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nehuen Perez nei pensieri del Napoli. Sfumato Radu Dragusin, il club partenopeo ha ripreso i contatti per il centrale argentino classe 2000. Come riferito da Tmw, il centrale dell'Udinese è una opzione forte e ora che non s'è chiuso l'accordo per quella che era considerata la prima scelta ecco che il nome di Perez è tornato con forza nei pensieri del presidente De Laurentiis.

I contatti tra il presidente del Napoli e la famiglia Pozzo vanno avanti da giorni: soprattutto per Samardzic, primo obiettivo per il centrocampo, ma non solo. Negli ultimi giorni le parti hanno anche discusso del centrale argentino ex Atletico Madrid: l'Udinese preferirebbe trattenere il ragazzo fino a giugno per poi cederlo solo in estate, ma dovesse arrivare subito un'offerta da 15 milioni di euro cambierebbero le carte in tavola e Perez già a gennaio potrebbe trasferirsi.

Nelle ultime settimane anche Milan e Fiorentina hanno chiesto informazioni per Nehuen Perez: entrambi i club sono però interessati al difensore dell'Udinese per l'estate. Il Napoli, invece, valuta il nome del centrale di Buenos Aires per questa finestra di calciomercato. I contatti vanno avanti.