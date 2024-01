Tmw - Perez-Napoli, oggi la fumata bianca: l'Udinese ha abbassato le pretese

Come scrive Tuttomercatoweb, la giornata di oggi può diventare importante per quel che riguarda la trattativa fra Napoli e Udinese

Come scrive Tuttomercatoweb, la giornata di oggi può diventare importante per quel che riguarda la trattativa fra Napoli e Udinese per Nehuen Perez. Dopo il contatto diretto di ieri fra i due presidente, De Laurentiis e Pozzo, l'operazione si è di fatto sbloccata e oggi dovrebbe arrivare la definitiva fumata bianca per vedere l'argentino in maglia azzurra. Il classe 2000 diventerebbe così il quarto acquisto del Napoli in questa movimentata campagna acquisti invernale dopo Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dendocker.

Le differenze economiche oramai sono state praticamente azzerate, con l'Udinese che era partita da una richiesta di 20 ed il Napoli da una proposta di 15 milioni di euro: la stretta di mano arriverà all'incirca a metà strada, con le due società che stanno limando proprio questi aspetti. Con poche oscillazioni previste, la trattativa andrà in porto per 16 milioni di parte fissa più ulteriori bonus a contorno che potrebbero far lievitare il totale finale a circa 18 milioni di euro.