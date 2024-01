Tmw - Perez sempre più freddo, ma c'è ancora uno spiraglio: la situazione

La questione non è ancora chiusa del tutto, ma tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che potrebbe decidere in prima persona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si sta raffreddando sempre di più la trattativa che potrebbe portare Nehuen Perez al Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'operazione che sembrava doversi chiudere nella giornata di oggi ha subito una brusca frenata, visto che il club azzurro ha cambiato la sua idea sul futuro di Leo Ostigard. Il centrale norvegese è stato uno dei migliori nella gara di ieri all'Olimpico e potrebbe restare, con il club partenopeo che non ha più intenzione di cederlo a tutti i costi.

Spiraglio aperto.

La questione non è ancora chiusa del tutto, ma tutto dipenderà dalla volontà di Aurelio De Laurentiis che potrebbe decidere in prima persona di prendere il difensore dall'Udinese e dare il via libera alla cessione di Ostigard. Per questioni legate alla lista Nehuen Perez non potrebbe infatti arrivare senza l'addio dell'ex Genoa.

Lovato in stand-by.

Se l'Udinese non cederà l'argentino chiaramente non interverrà sul mercato in entrata, con il nome di Matteo Lovato che resta dunque in stand-by. Secondo quanto abbiamo raccolto ci sarebbe comunque un problema in più per i bianconeri, visto che la trattativa per il difensore in uscita dalla Salernitana non era chiusa. Il giocatore preferirebbe il Torino, che è pronto a spingere per chiudere l'operazione nelle prossime ore.